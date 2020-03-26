ظريف: أمريكا بحاجة للمساعدة بسبب كورونا‎

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى المساعدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ظريف في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن ”فيروس كورونا يجتاح جميع بلدان العالم ولا توجد دولة واحدة بمأمن منه“.

وأضاف: ”حتى الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم تحتاج مساعدة باقي البلدان لمكافحته، لكنها رغم ذلك تمتنع عن وقف إرهابها الاقتصادي ضد إيران“.

وتساءل وزير الخارجية الإيراني ”هل تبحث أمريكا عن انتشار غير محدود للفايروس ؟!“.

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد في 19 من فبراير الماضي في إيران، أصاب هذا الفيروس العديد من كبار المسؤولين الإيرانيين من بينهم برلمانيون ومسؤولون في الحكومات المحلية وحكومة الرئيس حسن روحاني، فيما توفي عدد منهم بينهم مستشار وزير الخارجية حسين شيخ الإسلام.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 2234 والإصابات 29 ألفا و406 أشخاص في البلاد.