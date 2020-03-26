المرصد: الاستخبارات التركية تختطف سيدة في عفرين

اعتقلت الاستخبارات التركية مواطنة سورية من ناحية ”ماباتا“ في مدينة عفرين شمال البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان يوم الأربعاء ”إن أجهزة الاستخبارات التركية اعتقلت سيدة في مدينة عفرين، حيث جرى اقتيادها إلى جهة مجهولة“.

وأضاف المرصد أن مسلحين اختطفوا مواطنا آخر من أبناء مدينة عفرين، وهو لاعب كرة قدم يقيم قرب أحد الأفران في مدينة عفرين، وسط ظروف مجهولة تلاحق المواطن عن المكان الذي جرى اقتياده إليه.

هذا وكشف المرصد السوري عن عثور أهالي دير بعلبة في مدينة حمص على جثة فتاة في أحد الأبنية كانت قد اختطفت من أمام منزلها قبل 33 يوما، أثناء ذهابها للتسوق في مدينة حمص.

وأضاف المرصد أن استخبارات الجيش السوري اعتقلت شخصين اثنين من منزليهما في قرية كفرلاها شمال حمص، للاشتباه بمحاولة اغتيال العنصر التابع للأمن العسكري.

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد في 13 مارس/آذار، قيام مسلحين مجهولين بإطلاق الرصاص على سيارة كان يستقلها شخص يتبع للأمن العسكري على طريق كفرلاها – مريمين في ريف حمص الشمالي، الأمر الذي أدى لإصابة العنصر بجراح.