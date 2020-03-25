إيران تعلن بدء إجلاء رعاياها من الإمارات

أعلنت السفارة الإيرانية في الإمارات، الأربعاء، إن وزارة الخارجية الإماراتية قدمت تسهيلات للسلطات الإيرانية بنقل الرعايا الإيرانيين عبر 3 رحلات جوية ستبدأ اليوم الأربعاء.

وقالت السفارة في بيان“بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية والسفارة الإيرانية في أبو ظبي، تم إصدار تصريح لخطوط الجوية الإيرانية (قشم إير) لإعادة المواطنين الإيرانيين المتواجدين في دبي”، وفق ما نشرته وكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“.

وأضافت ”عملية نقل الإيرانيين من دبي إلى طهران ستبدأ يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع“.

وفي الـ29 من فبراير/شباط الماضي، أعلنت القنصلية الإيرانية في مدينة دبي الإماراتية، عن إعادة ألف و459 إيرانيا من مدينتي دبي والشارقة عبر استخدام طائرات وسفن.