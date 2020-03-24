شرطة دبي تقبض على شابة عربية تحدت مبادرة ”خليك في البيت“

ألقت شرطة دبي، اليوم الثلاثاء، القبض على شابة أوروبية من أصول عربية، تحدت في مقطع فيديو مبادرة ”خليك في البيت“، الرامية إلى الحد من التجول في الشوارع في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وقالت الشرطة إن الشابة التي استهترت بالتعليمات الصحية والأمنية تم تحويلها إلى نيابة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالنيابة العامة الاتحادية.

وظهرت الشابة المعتقلة مع صديقة لها في مقطع فيديو متداول وهي تسخر من حملة ”خليك في البيت“، التي يتم الترويج لها في دولة الإمارات للحد من انتشار فيروس ”كورونا“ والحفاظ على سلامة السكان.

استسمح منكم من الكلام الشين، بس للاسف قلة الأدب والاحترام تجاه أوامر قادتنا موضوع ما ينسكت عنه.@HHShkMohd @DubaiPoliceHQ #ملتزمون_ياوطن #لاتشلون_هم pic.twitter.com/QNCZ5HKOai — Maryam M. Bin Hadher (@MaryamBinHadher) March 23, 2020

ودعت السيدة في الفيديو الذي أثار الاستياء في الإمارات إلى ”الخروج من المنزل والقيام بكافة النشاطات“.

وأكدت شرطة دبي، أمس، أنها سوف تتخذ إجراءات فورية بحق المستهترين الذين لا يلتزمون بتعليمات السلطات الصحية والأمنية بخصوص فيروس كورونا.

وشددت دولة الإمارات من إجراءاتها للحد من انتشار فيروس ”كورونا“، إذ دعت المواطنين والمقيمين إلى عدم الخروج من المنزل والكف عن التجمعات في الأماكن العامة، مبينة وجود عقوبات وغرامات على المخالفين.