إسرائيل تسجل ثالث حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المتوفى مسن يبلغ من العمر 87 عامًا، وكان يعاني من أمراض مزمنة ولفظ أنفاسه في مستشفى ”هداسا عين كارم“ في القدس.

وكانت الصحة الإسرائيلية، أعلنت قبل نحو 3 ساعات عن تسجيل ثاني حالة وفاة بكورونا لسيدة عمرها 67 عامًا كانت حالتها الصحية متدهورة.

ومساء الجمعة، سجلت إسرائيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمسن عمره 88 عامًا.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أعلنت الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 1656، بعد الكشف عن 214 إصابة جديدة.

وحتى، مساء اليوم الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 407 آلاف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 104 آلاف.