مصدر: عدد وفيات كورونا في إقليم لومبارديا الإيطالي يرتفع بواقع نحو 400 خلال يوم

قال مصدر مطلع على البيانات، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إقليم لومبارديا شمال إيطاليا، الأكثر تضررًا بسبب الفيروس في البلاد، ارتفع بواقع نحو 400 في يوم، ليصل إلى أكثر من 4175.

ويأتي هذا الرقم مقارنة مع نحو 320 حالة وفاة، أمس الإثنين، وإذا تأكد ذلك فإنه سيبدد الآمال بتحسن الوضع، الذي بدا أن البلاد شهدته خلال اليومين الماضيين.

وارتفع عدد الحالات في الإقليم، الذي يضم ميلانو العاصمة المالية لإيطاليا، بواقع نحو 1940 ليصل إلى نحو 30700.

وستنشر الحصيلة على مستوى البلاد نحو الساعة الـ6 مساء بالتوقيت المحلي، وكان عدد الوفيات، أمس الإثنين، 6077، وهو الأعلى في العالم.