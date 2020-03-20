نصرالله: لا علم لنا بوجود صفقة خلف إطلاق العميل عامر الفاخوري

نفى الأمين العام لحزب الله ، حسن نصر الله، يوم الجمعة، علم حزبه بوجود صفقة خلف إطلاق سراح عامر الفاخوري، المتهم بالعمالة لإسرائيل.

ويوم الإثنين، أسقط القضاء العسكري في لبنان تهمة العمالة مع إسرائيل عن الفاخوري.

وقال نصر الله، في كلمة، إن ”حزب الله لا علم له بوجود صفقة، وما نعلمه هو عدم وجود صفقة“.

وأشار أنه ”منذ بداية اعتقال الفاخوري منذ 6 أشهر، بدأت ضغوط أمريكية قوية على الدولة اللبنانية لحل هذا الملف من أجل إطلاق سراح هذا العميل بلا قيد أو شرط“ حسب تعبيره.

وزعم نصرالله أنه ”وجُهت تهديدات مباشرة بوضع بعض الأفراد على لائحة العقوبات، وتعليق المساعدات للجيش اللبنانية، وفرض عقوبات اقتصادية ومنع دول العالم من تقديم المساعدات للدولة اللبنانية“، دون تفاصيل أكثر.

وتابع: ”كل ما كان يعني الأمريكيين هو أن الفاخوري مواطن أمريكي حتى لو كان مجرما، ويجب إطلاق سراحه“ على حد قوله.

وأردف: ”مورست العديد من الضغوط على القضاة، وهناك قضاة أصدروا قرارا بمنع السفر (بحق الفاخوري)، وهناك قضاة خضعوا وأصدروا قرار بإخلاء السبيل، والقضاء اللبناني صمد 6 أشهر بوجه التهديدات الأمريكية“ على حد تعبيره.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، على خلفية إخراج الفاخوري من سفارة واشنطن في بيروت.

ويوم الخميس، شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات إعلامية، الحكومة اللبنانية على تعاونها مع واشنطن للإفراج عن الفاخوري، مشددا على أن أولوية الحكومة الأمريكية هي حماية مواطنيها، في إشارة إلى أن فاخوري يحمل جنسيتها.

واعتقل الأمن اللبناني الفاخوري، في 13 أيلول سبتمبر 2019، لدى محاولته دخول لبنان عبر مطار بيروت قادمًا من الولايات المتحدة، لاعتقاده بإمكانية سقوط حكم بسجنه 15 عامًا صدر عن محكمة عسكرية في 1998، أدانته بالعمالة لإسرائيل، وذلك لمرور 20 عامًا على الحكم.