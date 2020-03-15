الحكومة اللبنانية تؤكد وجوب بقاء المواطنين بمنازلهم لأسبوعين لمواجهة كورونا‎

المصدر: إ ف ب

طلبت الحكومة اللبنانية الأحد من المواطنين البقاء في منازلهم لمدة أسبوعين في إطار ”حالة طوارئ صحية“ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، شملت أيضاً إغلاق مطار بيروت، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 99 حالة.

وأعلنت الحكومة سلسلة من الإجراءات أبرزها ”التأكيد على وجوب التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى“.

ومن ضمن الإجراءات، ”إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي اعتباراً من يوم الأربعاء 18 آذار مارس 2020 حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد في 29 آذار مارس 2020″.