إصابة 3 من البعثة الأمريكية في جنيف بفيروس كورونا

قال متحدث إن ثلاثة أشخاص يعملون لدى البعثة الدبلوماسية الأمريكية في جنيف، أصيبوا بفيروس كورونا لكنهم ”في حالة جيدة“، ورفض الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن بضعة موظفين بالخارجية بأنحاء العالم أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، لكنه لم يكشف عن مكان عملهم أو إذا كانوا عادوا للولايات المتحدة.

وقال متحدث بالبعثة الأمريكية في جنيف: ”نؤكد أن لدينا حاليا ثلاث حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 بالبعثة الأمريكية في جنيف“.

وأضاف المتحدث: ”الحالات المؤكدة في وضع جيد ورهن الحجر الصحي الذاتي، وكذلك المخالطين لهم، ليس بوسعنا عرض تفاصيل أكثر حفاظا على الخصوصية“، مضيفا أن المباني تم تعقيمها لمنع وقوع إصابات أخرى.

ومن المعتقد أن البعثة تضم أكثر من 200 دبلوماسي وموظف محلي، ويعمل الكثير منهم من المنزل حاليا.

ويقع المقر الأوروبي للأمم المتحدة في المدينة السويسرية، وتم تسجيل حالات إصابة بين موظفي منظمات، من بينها منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية وفي مدارس دولية بمحيط جنيف.