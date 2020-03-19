”واتساب“ تشارك في الحرب على ”كورونا“

أطلقت ”واتساب“ منصة معلومات جديدة حول فيروس ”كورونا“ المستجد بالتعاون مع ”منظمة الصحة العالمية“ و“منظمة الأمم المتحدة للطفولة“ (اليونيسيف)، و“برنامج الأمم المتحدة الإنمائي“.

وقدمت الشركة كذلك تبرعا بقيمة مليون دولار أمريكي لصالح ”شبكة تقصي الحقائق الدولية“ التابعة لمعهد ”بوينتر“، ضمن مبادرات الشركة لمكافحة فيروس ”كورونا“.

وتهدف الشركة من وراء إطلاق المنصة إلى تقديم إرشادات للعاملين في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تعليمات موجهة لقادة المجتمع والمؤسسات الأهلية والحكومات المحلية والشركات المحلية التي تعتمد على واتساب في التواصل.

وتقدم المنصة الجديدة إرشادات ونصائح عامة للمستخدمين حول العالم، من أجل التقليل من انتشار الشائعات، كما تمدهم بالمعلومات الصحية الدقيقة.

وتضم هذه التوصيات إرشادات سريعة عن كيفية استفادة مجموعات صغيرة من خصائص ”واتساب“، لتوزيعها من قبل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمسؤولين عن تنسيق الجهود المحلية.