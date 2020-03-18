جونسون لا يستبعد إغلاق لندن في إطار إجراءات مواجهة كورونا‎

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن حكومته لا تستبعد اتخاذ أي إجراء، وذلك ردًا على سؤال عما إذا كان سيتخذ قرارًا بإغلاق لندن لعدم التزام الناس بتجنب التجمعات.

وخلال مؤتمر صحفي ألح الصحفيون على جونسون، حول ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لإغلاق لندن حيث لا تزال الحانات، ووسائل النقل العام، والشركات، تعج بالناس، فرد قائلًا:“قلنا دائمًا إننا سنقوم بالإجراءات الصحيحة في الوقت المناسب“.

وأضاف:“يبذل الكثير من الناس جهودًا بطولية حقيقية للامتثال للنصيحة التي قدمناها، ولكن كما قلت.. نحن نبقي كل شيء قيد المراجعة المستمرة“.

وفيما يتعلق باقتراح فرض قيود بقوة القانون على حركة تنقل الأشخاص في لندن أو في أي مكان آخر، قال جونسون:“إنها إحدى السمات الرائعة في حياتنا أننا لا نميل إلى فرض هذه الأنواع من القيود على الناس في هذا البلد، لكن عليّ أن أخبرك أننا لن نستبعد أي شيء“.

وتابع:“نرغب بالتأكيد في بحث اتخاذ إجراءات أكثر وأسرع حينما يكون ذلك ضروريًا لكسر ذروة الوباء، وحماية هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتقليل الخسائر، والحد من المعاناة“.