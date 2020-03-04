جونسون يقدم لماكرون خطة من 4 مراحل لمواجهة كورونا

قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطة من 4 مراحل لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الزعيمان، الأربعاء، لبحث ملفي فيروس كورونا والتطورات في سوريا، بحسب بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء البريطانية.

وأوضح البيان أن جونسون زوّد ماكرون بخطة تشمل 4 مراحل، هي: وقف انتشار الفيروس، والبحث عن جذوره وأصله، وإيجاد لقاح له، فضلا عن سبل تقليل فاعليته في حال انتشاره.

كما أكد الزعيمان على ضرورة تعاون المجتمع الدولي للحد من تفشي الفيروس.

وبخصوص الشأن السوري، بحث الجانبان ”على وجه الخصوص ما يمكنهما فعله في سبيل وقف الهجمات في إدلب، وإنهاء معاناة الشعب السوري“.

وأعلنت فرنسا الأربعاء، وجود 285 حالة إصابة بكورونا منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال مسؤولو الصحة الفرنسيون، إنه تم تسجيل 73 إصابة جديدة بكورونا خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 285، حسبما نقل موقع ”ذو لوكال“ المحلي.

وأوضح جيرومي سالومون، مدير القطاع الصحي في فرنسا وجود 15 حالة مصابة بكورونا في الرعاية المشددة بالمستشفيات.

وسجلت فرنسا 4 وفيات بكورونا، أحدثها وفاة مسن (92 عاما)، الثلاثاء، في منطقة بريتاني، شمال غرب البلاد.