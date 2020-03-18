إيران لا تزال تنوي الرد على مقتل قاسم سليماني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إن بلاده ”سترد على مقتل الجنرال قاسم سليماني“، الذي قتلته واشنطن قرب مطار بغداد في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي إشارة إلى أن قصف قواعد أمريكية في العراق لم يكن كافيا، أشار روحاني في خطاب تليفزيوني بنهاية السنة المالية، إن إيران ”ردت وسترد على اغتيال قاسم سليماني“.

واعتبر روحاني أن قصف قاعدة عين الأسد في العراق ”كانت ضربة قوية ضد الوحشية الأمريكية“.

وبينما تعتبر وسائل إعلام ودوائر حكومية إيرانية أن الضربات التي وجهتها طهران لقاعدة عين الأسد ”دقيقة وقوية“، فإن الجانب الأمريكي يتحدث عن إصابات بشرية لا تتعدى الارتجاج الدماغي.

منظومة دفاع محلية الصنع

وفي سياق آخر، قال روحاني، إن بلاده ستقوم بتطوير منظومة ”باور 373“ للدفاع الجوي بعيدة محلية الصنع، وأن تطوير هذه المنظومة سيكون ضمن خطة العام المقبل الذي يبدأ في 21 مارس الجاري.

وفي 21 آب/أغسطس 2016، كشفت إيران عن منظومتها الدفاعية الصاروخية الجديدة ”باور 373“ التي قالت، إنها صنعت على يد خبراء وعلماء منظمة الصناعات الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع.

وتقول طهران إن منظومة باور 373 تضاهي منظومة الدفاع الجوي الروسية أس – 300، وأقوى من منظومة باتريوت الأمريكية.

الموازنة الجديدة

في إطار آخر، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس كد خدايي، إن المجلس قدم 80 اعتراضا على مشروع الموازنة للعام المقبل الذي يبدأ في 21 آذار/ مارس الجاري.

وقال كد خدايي إن ”مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، أرسل الموازنة العامة للبلاد إلى مجلس صيانة الدستور، وإن المجلس عقد عدة جلسات لمناقشة هذه الموازنة“.

وفي الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى البرلمان مشروع موازنة العام الإيراني المقبل، بقيمة تتجاوز 134 مليار دولار.