أوروبا تعزل نفسها عن العالم للسيطرة على ”كورونا“

المصدر: أ ف ب

قال زعماء الاتحاد الأوروبي بعد قمة عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء، إنهم اتفقوا على إغلاق الحدود الخارجية لأوروبا لمدة 30 يومًا لمنع انتشار فيروس كورونا، لكنهم اتفقوا على إقامة مسارات سريعة عند حدود بلادهم لمواصلة حركة السلع.

وقالت ”أورسولا فون دير لاين“ رئيسة المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي إن مسألة تطبيق إغلاق الحدود أمام المواطنين القادمين من دول أخرى تعود إلى الدول الأوروبية.

وأضافت:“العدو هو الفيروس، وعلينا الآن أن نبذل كل ما في وسعنا لحماية شعوبنا وحماية اقتصاداتنا.. نحن مستعدون لعمل كل ما هو مطلوب، ولن نتردد في اتخاذ إجراءات إضافية مع تطور الوضع“.