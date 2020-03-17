السودان يعزل 10 حالات ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا‎

أعلن وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، اليوم الثلاثاء، عزل 10 حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ووضع 44 آخرين في الحجر الصحي.

وقال ”التوم“ خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم :“لم تتأكد إصابة أي حالة بفيروس كرونا“، وأفاد أن السلطات وضعت أسرة المتوفى بفيروس كورونا، الجمعة الماضية، في الحجر الصحي.

وذكر الوزير أن ”الحالات العشر الموجودة داخل العزل لديها بعض أعراض فيروس كورونا“، مشيرًا إلى ”وضع 44 آخرين في الحجر الصحي“.

وسجلت البلاد حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا، الجمعة الماضية، ما أدى لتحوط السلطات بإجراءات سريعة، منها إعلان السودان منطقة طوارئ صحية، وإغلاق الحدود، وحظر التجمعات، وتعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس لمنع تفشي كورونا.