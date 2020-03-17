إعلان حالة الطوارئ في الأردن لمواجهة كورونا

قالت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن العاهل الأردني الملك عبد الله أقر قانونا يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لفرض حالة الطوارئ، لمساعدتها في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأصدر العاهل الأردني مرسوما ملكيا يمنح رئيس الوزراء عمر الرزاز صلاحيات بموجب قانون الدفاع الذي يتم تفعيله في أوقات الحرب والكوارث، لفرض حظر للتجول، وإغلاق المؤسسات ووضع قيود على حرية التنقل للأشخاص.

وقال ملك الأردن في رسالة للرزاز إنه وافق على القانون للمساعدة في مكافحة الفيروس، دون المساس بالحقوق السياسية والمدنية للمواطنين.

وصباح اليوم، بدأت القوات المسلحة في الأردن نشر وحداتها على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في إطار جهود مكافحة كورونا.

وناشدت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية المواطنين اتباع كافة التعليمات الصادرة من الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في كافة أرجاء البلاد، لتتمكن من أداء المهام والواجبات المناطة بها.