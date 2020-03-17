الموافقة على انضمام شمال مقدونيا لحلف‎ الناتو

أعلن ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ”الناتو”، أن جميع الحلفاء وافقوا على انضمام جمهورية شمال مقدونيا.

وجاء ذلك في تغريدة على“تويتر“، اليوم الثلاثاء، حيث أشار إلى موافقة مجلس الشيوخ الإسباني أيضًا مؤخرًا على انضمام شمال مقدونيا إلى الحلف.

وقال:“جميع الحلفاء فتحوا أبوابهم أمام جمهورية شمال مقدونيا التي ستصبح قريبًا العضو الثلاثين، أهنئ شمال مقدونيا“.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، وقع أعضاء حلف الناتو، على بروتوكول انضمام جمهورية شمال مقدونيا.

ولبدء العضوية لا بد من موافقة برلمانات جميع الدول الأعضاء على بروتوكول الانضمام.