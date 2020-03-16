 ريفلين يكلف غانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة – إرم نيوز‬‎

ريفلين يكلف غانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

ريفلين يكلف غانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

المصدر: رويترز

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الاثنين، رسميا، قائد الجيش السابق بيني غانتس، المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الجديدة

وقال غانتس زعيم حزب ”أزرق أبيض“ خلال مراسم وهو يقف بجوار الرئيس ريئوفين ريفلين: ”أعدك أنني سأبذل كل ما في وسعي لأتمكن خلال بضعة أيام من تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة ووطنية قدر المستطاع“.

وحصل غانتس على دعم 61 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120 لكن سبيل الإطاحة بنتنياهو قد يكون لا يزال صعبا، ويجري على نطاق واسع بحث تشكيل وحدة وطنية مع الزعيم المخضرم.

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