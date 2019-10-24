بيني غانتس يبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

كشفت قناة ”مكان“ العبرية، اليوم الخميس، أن زعيم حزب ”أزرق أبيض“ بيني غانتس بدأ مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة عقب منحه التفويض اللازم من رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين في أعقاب فشل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المكلف السابق في مهمة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأوضحت القناة أن ”أزرق أبيض“ يستعد لخوض المفاوضات الائتلافية مع الأحزاب الأخرى، وفي مقدمتها ”الليكود“.

وتعهد غانتس ببذل قصارى الجهود لتشكيل حكومة مصالحة وطنية، تسعى الى رأب الصدع في المجتمع الإسرائيلي وتخدم جميع فئاته، مؤكدًا ضرورة تجنب انتخابات جديدة.

وأجرى غانتس الليلة الماضية مكالمات هاتفية مع 14 رئيس حزب قال بعدها إنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل تشكيل حكومة وحدة ليبرالية وواسعة .

وذكرت مصادر أن غانتس تحدث -أيضًا- مع رئيس الوزراء نتنياهو واتفق معه على الاجتماع قريبًا لافتًا إلى أن نتنياهو أوضح خلال المكالمة أنه يجري المفاوضات باسم كتلة اليمين والمتدينين والتي تضم 55 عضو كنيست.. و تحدث غانتس مع رؤساء القائمة المشتركة واتفق معهم على الاجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يجتمع طاقم المفاوضين مِن ”أزرق أبيض“ يوم الأحد المقبل في منطقة ”تل أبيب“ مع ممثلي حزب ”الليكود“ ثم مع ممثلي حزب ”إسرائيل بيتنا“ بزعامة أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع السابق، وفي يوم الثلاثاء المقبل سيتم الاجتماع مع ممثلي كل من ”العمل – غيشر“ و“المعسكر الديمقراطي“.