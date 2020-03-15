القائمة العربية المشتركة توصي بغانتس رئيسا للحكومة الإسرائيلية المقبلة‎

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن القائمة العربية المشتركة أوصت خلال لقائها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بتكليف زعيم حزب ”كحول لفان“ بيني غانتس، بتشكيل الحكومة المقبلة، فيما يواصل الرئيس الإسرائيلي لقاءاته لاختيار مرشح لتشكيل الحكومة.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن ”وفد القائمة المشتركة أوصى بالكامل بتفويض غانتس، بتشكيل الحكومة المقبلة، إذ كانت في السابق توصية القائمة العربية منقوصة بعد رفض حزب التجمع الوطني الديمقراطي المنضوي في إطار القائمة المشتركة التصويت لصالح غانتس.

وذكرت اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أنها ”قررت ألا تغير موقف الحزب بعدم التوصية على أحد، لكن التجمع سيلتزم بقرار الأغلبية في القائمة المشتركة“.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن قياديين في حزب غانتس، أبلغا القائمة المشتركة أنه في حال لم توصِ ”المشتركة“ على غانتس أمام رئيس الدولة، فإن هذا يعني أن نتنياهو سيكون رئيس الحكومة بكل تأكيد.

ويواصل الرئيس الإسرائيلي، لقاءاته مع الأحزاب الإسرائيلية من أجل الاستماع لتوصياتها بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، فيما يواصل حزبا الليكود برئاسة نتنياهو، وكحول لفان بقيادة غانتس، جهودهما من أجل التوصل لحكومة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا، وإنهاء الأزمة السياسية في إسرائيل.