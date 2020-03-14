إصابة زوجة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أن الفحوص أثبتت إصابة بيجونا غوميز زوجة سانتشيث بفيروس كورونا مضيفا أن الاثنين بخير.

وفي وقت سابق من مساء السبت، أعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد بحيث لن يسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلا للتوجه إلى مكان العمل أو لضرورات أخرى أبرزها شراء الطعام.

ويندرج هذا الإجراء المشدد في إطار حال التأهب التي أعلنت لخمسة عشر يوما في البلاد.

واسبانيا التي سجل فيها أكثر من 1500 إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ مساء الجمعة، هي البلد الثاني الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا بعد إيطاليا التي سبق أن اتخذت تدابير مماثلة.

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات في إسبانيا 5700 وما لا يقل عن 183 وفاة.

وقال سانشيز في خطاب نقله التلفزيون ان ”منع التنقل في الشوارع (…) بات الزاميا اعتبارا من اليوم“.

وأوضح انه في امكان المواطنين الخروج من منازلهم ”للعمل“ أو ”شراء الخبز“ أو التوجه الى الصيدلية أو الذهاب لتلقي العلاج ولكن ”ليس لتناول العشاء عند صديق“.

وأضاف أن المتاجر غير الاساسية سيتم إغلاقها في كل انحاء البلاد، علما بأن هذا التدبير سبق أن اتخذ في مناطق عدة على غرار مدريد، الأكثر تضررا بالوباء مع نحو ثلاثة آلاف إصابة.

وأكد سانشيز ”إننا مصممون بشدة على التغلب على الفيروس“.