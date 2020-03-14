الإعلان عن أول إصابتين بكورونا في قاعدة جوية للجيش الإيراني‎

علن حاكم محافظة خوزستان جنوب إيران، غلام رضا شريعتي، عن أول إصابتين في صفوف عناصر القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني بمدينة دزفول جنوب غربي المحافظة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية في وقت متأخر من مساء السبت (الأحد)، عن شريعتي قوله إن ”شخصين من عناصر القاعدة الجوية الرابعة التابعة للجيش الإيراني والمعروف بقاعدة (وحدتي)، بمدينة دزفول، ثبت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد“.

وتضم هذه القاعدة الجوية طائرات من طراز F-5، وتعتبر القاعدة إلى حد كبير أول قاعدة يمكن لها الرد على غارات أمريكية متوقعة، كونها تقع في محافظة خوزستان العربية الحدودية مع العراق، ويعود تاريخ إنشاء القاعدة إلى الحرب العالمية الثانية.

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة العلوم الطبية بمحافظة خوزستان، السبت، إن المحافظة سجلت 221 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ الكشف عنه في إيران في 19 من فبراير الماضي، مشيرة إلى أن المحافظة سجلت 14 حالة وفاة حتى الآن.

ورجح المتحدث باسم الجامعة الطبية ”جندي شابور“، أن تتزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا في خوزستان خلال الأيام المقبلة، مضيفاً ”نحث الناس على تجنب الرحلات غير الضرورية، وإذا لزم الأمر، السفر الجوي والالتزام بالمبادئ الصحية، بما في ذلك استخدام الأقنعة للحد من تفشي الفيروس“.

وكانت محافظة خوزستان قررت أمس السبت، منع المسافرين من الدخول إليها لمن لا يحمل البطاقة الخاصة بأبناء المحافظة ذات الغالبية العربية.

وأعلنت وزارة الصحة الايرانية، السبت عن تسجيل 97 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يرتفع عدد الوفيات الى 611 حالة منذ الكشف عن الفيروس في 19 من فبراير الماضي.