تركيا تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، مساء السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن بعد أسبوع من عودته من العمرة.

وفي تغريدة على ”تويتر“، أكد الوزير ”ضرورة التزام المعتمرين الأتراك بتوجيهات وزارة الصحة القاضية بضرورة بقاء العائدين من العمرة في منازلهم لمدة 14 يوما“.

وأضاف: ”لسوء الحظ، ظهرت نتيجة إيجابية لتحليل طبي أجري لمواطن عاد منذ أسبوع من العمرة، نحن قلقون بشأن ظهور حالات جديدة، من فضلكم لا تستقبلوا زوارا. اجتياز العائدين من الخارج للفحص الطبي الأولي لا يعني عدم وجود خطر“.

وسبق أن أعلن الوزير، الجمعة، ارتفاع إصابات كورونا في تركيا إلى 5، إثر تسجيل 3 حالات جديدة.