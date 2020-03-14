كورونا.. الجزائر تسير جسرا جويا لإجلاء مواطنيها العالقين بالمغرب

أعلنت السلطات الجزائرية، السبت، تسيير جسر جوي لإجلاء مواطنين عالقين بالمغرب بعد وقف الملاحة الجوية بين البلدين تفاديا لانتشار ”كورونا“.

وقالت الخطوط الجوية الجزائرية (حكومية)، في بيان: ”تنفيذا لتعليمات رئاسة الجمهورية، أقلعت طائرة تابعة للقوات الجوية باتجاه المغرب لإجلاء رعايا جزائريين عالقين في (مدينة) الدار البيضاء (غرب)“.

وحسب المصدر ذاته، فإن طائرات أخرى ستقلع لاحقا نحو الدار البيضاء، دون تفاصيل إضافية عن عددها وموعد إقلاعها.

وفي وقت سابق السبت، أفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن عدة طائرات ستقلع نحو الدار البيضاء لإجلاء مواطنين عالقين هناك بعد التعليق المؤقت للرحلات الجوية بين البلدين.

ووفق البيان، فإن عملية الاجلاء تمت بالتوافق مع السلطات المغربية، وبعد إنهاء عملية إحصاء الجزائريين العالقين في هذا البلد.

والخميس، أعلنت الرئاسة الجزائرية تعليق كافة الرحلات الجوية مع المغرب مؤقتا باتفاق مع الرباط كإجراء وقائي من ”كورونا“.

وأعلنت السلطات الجزائرية، السبت، وفاة جديدة بـ“كورونا“؛ ليرتفع العدد إلى 3، وتسجيل 10 إصابات جديدة.

وحسب الصحة الجزائرية، فإن عدد الاصابات الاجمالي في البلاد بلغ 37.