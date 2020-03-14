ماكرون يتعهد بإجلاء عشرات السياح الفرنسيين العالقين في المغرب

استجاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنداءات مئات السياح الفرنسيين العالقين في المغرب بعد إعلان سلطات المملكة تعليق رحلاتها الجوية من وإلى فرنسا.

واجتمع السياح في مطار مراكش، ورفعوا شعارات تطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجلائهم في أقرب وقت، مرددين العديد من العبارات منها ”ماكرون نريد طائرة“.

وكتب ماكرون عبر حسابه على موقع ”تويتر“، ”إلى مواطنينا العالقين في المغرب، يتم حاليا التحضير لرحلات جوية لتمكينكم من العودة إلى فرنسا“.

À nos compatriotes bloqués au Maroc : de nouveaux vols sont en cours d’organisation pour vous permettre de regagner la France. Je demande aux autorités marocaines de veiller à ce que tout le nécessaire soit fait au plus vite. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 14, 2020

وطالب، في تغريدة نشرها مساء اليوم السبت، ”من السلطات المغربية الحرص على اتخاذ الإجراءات الضرورية في أسرع وقت“.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن رقم الهاتف للسفارة الفرنسية في المغرب لا يجيب على اتصالاتهم، كما أن القنصلية الفرنسية في مراكش مغلقة.