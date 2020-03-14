 ماكرون يتعهد بإجلاء عشرات السياح الفرنسيين العالقين في المغرب – إرم نيوز‬‎

ماكرون يتعهد بإجلاء عشرات السياح الفرنسيين العالقين في المغرب

ماكرون يتعهد بإجلاء عشرات السياح الفرنسيين العالقين في المغرب

المصدر: أمينة بنيفو – إرم نيوز

استجاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنداءات مئات السياح الفرنسيين العالقين في المغرب بعد إعلان سلطات المملكة تعليق رحلاتها الجوية من وإلى فرنسا.

واجتمع السياح في مطار مراكش، ورفعوا شعارات تطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجلائهم في أقرب وقت، مرددين العديد من العبارات منها ”ماكرون نريد طائرة“.

وكتب ماكرون عبر حسابه على موقع ”تويتر“، ”إلى مواطنينا العالقين في المغرب، يتم حاليا التحضير لرحلات جوية لتمكينكم من العودة إلى فرنسا“.

وطالب، في تغريدة نشرها مساء اليوم السبت، ”من السلطات المغربية الحرص على اتخاذ الإجراءات الضرورية في أسرع وقت“.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن رقم الهاتف للسفارة الفرنسية في المغرب لا يجيب على اتصالاتهم، كما أن القنصلية الفرنسية في مراكش مغلقة.

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