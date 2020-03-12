نتنياهو يدعو غانتس لتشكيل ”حكومة طوارئ“

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الخميس، على زعيم حزب ”أزرق أبيض“ المعارض بيني غانتس، تشكيل ”حكومة طوارئ“ لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ودعا نتنياهو، في مؤتمر صحفي بثته صفحته الرسمية على موقع ”تويتر“، إلى ”وضع السياسة جانبا، وتشكيل حكومة طوارئ وطنية لأجل غير مسمى، على ضوء العقدة السياسية التي تعيشها بلاده“.

ووصف كورونا بـ ”الأزمة الوطنية، التي لم يكن لها مثيل منذ قيام إسرائيل“.

وحذر نتنياهو، من بلوغ الوفيات في بلاده جراء كورونا أعداد كبيرة، نافيا أن تكون بلاده توصلت إلى لقاح ضد وباء كورونا.

وكشف نتنياهو، أن الهدف إبطاء العدوى بكورونا قدر الإمكان.

من جهته، أبدى غانتس، استعداده لمناقشة تشكيل حكومة طوارئ مع نتنياهو.

وقال غانتس، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت أحرنوت“: ”في ضوء أزمة كورونا، سنكون على استعداد لمناقشة إنشاء حكومة طوارئ وطنية واسعة النطاق“.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، إلى 109، عقب تسجيل 5 إصابات جديدة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، من بينها صحيفة ”يديعوت أحرنوت“، قولها إنه تم تشخيص 5 إصابات جديدة، ليصل العدد الكلي إلى 12 خلال يوم الخميس.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، عن تعطيل الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في البلاد.

وأعلن نتنياهو، في مؤتمر صحفي، نشرته قناة ”كان“ (رسمية) إغلاق مؤسسات التعليم لا سيما الجامعات في البلاد في إطارات الإجراءات الاحترازية لحصر وباء فيروس كورونا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أصدرت الصحة الإسرائيلية تعليمات جديدة لمواجهة الفيروس، بينها تقليص العدد المسموح به للتجمعات إلى 100 بدلا من ألفي شخص.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا كـ“جائحة“، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من ”الوباء العالمي“، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الخميس، أصاب كورونا قرابة 134 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.