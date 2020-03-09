ارتفاع إصابات كورونا إلى 41 حالة في إسرائيل

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 41 حالة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها: ”إن عدد المصابين بالفيروس (كوفيد – 19) ارتفع إلى 41 حالة، بعد تشخيص حالتَين جديدتَين (مساء اليوم الإثنين)“.

ولفتت الوزارة إلى أن الحالتَين المصابتَين حديثًا بفيروس كورونا هما من سكان ”تل أبيب“، وعادتا من النمسا.

ومساء أمس الأحد، أعلنت الصحة الإسرائيلية تسجيل أول وفاة بالفيروس المستجد، وذلك بعد وقت قصير من إعلانها ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس إلى 39.

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي في مدينة ”ووهان“ الصينية، تفشى الفيروس بشكل سريع ليحصد، حتى ظهر اليوم الإثنين، أرواح 3880 شخصا غالبيتهم من دول: الصين، كوريا الجنوبية، إيران، وإيطاليا.

فيما يبلغ عدد المصابين بكورونا حول العالم أكثر من 111 ألف حالة، بحسب منظمة الصحة العالمية، وسط جهود دولية متسارعة؛ لاحتواء الفيروس القاتل.