الحكومة الأفغانية تعتزم إطلاق سراح 1500 سجين من طالبان

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أظهرت نسخة مرسوم يصدره الرئيس الأفغاني أشرف غني يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) أن الرئيس وافق على إطلاق سراح 1500 سجين من حركة طالبان في خطوة تهدف لإطلاق محادثات مباشرة مع الحركة لإنهاء الحرب الدائرة منذ 18 عاما. ويذكر المرسوم الصادر في صفحتين ويعلنه مكتب الرئيس في وقت لاحق الأربعاء أنه يتعين على كل سجناء طالبان…