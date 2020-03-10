صحف عالمية: روسيا تستعين بشبكة بريطانية لاستهداف معارضي بوتين في لندن

تحدثت أبرز الصحف العالمية الصادرة الثلاثاء، عن تجنيد روسيا لشبكة سياسيين ومستشارين وضباط مخابرات سابقين ودبلوماسيين، وشركات علاقات عامة رائدة بريطانية، لإخفاء ”مصالحها الإجرامية“، ومهاجمة معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتعزيز ”الدعاية الروسية المضللة“ وتسهيل عمليات غسيل الأموال.

وأشارت الصحف إلى إصابة قس أمريكي بفيروس كورونا بعد أن صافح أكثر من 500 شخص.

روسيا تستعين بشبكة بريطانية لاستهداف معارضي بوتين في لندن

تطرقت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية إلى اتهام روسيا بتوظيف شبكة من السياسيين والمستشارين البريطانيين للمساعدة في تعزيز مصالحها الإجرامية واستهداف أعداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لندن، الأمر الذي كشفه تقرير نواب بريطانيين وقمعه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون.

قُدم التقرير السري إلى لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان البريطاني، وادعى فيه الناشط والممول بيل برودر أن موسكو تمكنت من التسلل إلى المجتمع البريطاني باستخدام وسطاء بريطانيين ممولين جيدا.

وقال برودر للجنة: ”عرف بعض العملاء ما يفعلونه بالضبط ولصالح من، في حين عمل البعض الآخر دون علم أنهم يخدمون المصالح الروسية“.

ويشمل الوسطاء المزعومون سياسيين من حزبي العمل والمحافظين، وضباط مخابرات سابقين ودبلوماسيين، وشركات علاقات عامة رائدة، ومعا شكلوا ما يسميه برودر بـ ”شبكة عازلة غربية“، قائلا إن ”النظام في موسكو يستخدم هذه الشبكة لإخفاء علاقاته المتشابكة ومصالحه الإجرامية، ويستغلها لمهاجمة منتقدي بوتين، وتعزيز الدعاية الروسية المضللة وتسهيل وإخفاء عمليات غسيل الأموال الضخمة“.

إصابة قس أمريكي صافح أكثر من 500 شخص بفيروس كورونا

كشفت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، عن صدور أوامر إلى مئات من الأشخاص بالحجر الصحي الذاتي بعد أن ثبت أن قسا أمريكيا في واشنطن أصبح أول مريض بفيروس كورونا في المدينة.

ما زال القس تيموثي كول من كنيسة المسيح الأسقفية في ”جورج تاون“ في المستشفى بعد إعلان مسؤولي الصحة في العاصمة الأمريكية أنه أصيب بالفيروس.

ويحث مسؤولو المدينة جميع المصلين الذين زاروا الكنيسة بين يومي 24 فبراير و3 مارس، على حجر أنفسهم صحيا لمدة أسبوعين من آخر مرة زاروا فيها الكنيسة.

وقال المسؤولون في واشنطن إن هذا سيؤثر على ”مئات المصلين الذين تفاعلوا مع القس، الذي أجرى طقس التناول وصافح أيدي حوالي 500 مصلٍ في تلك الفترة“.