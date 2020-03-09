غانتس يكشف عن اتفاق مع ليبرمان لتشكيل حكومة إسرائيلية ومنع انتخابات رابعة

كشف رئيس تحالف أزرق أبيض بيني غانتس، مساء اليوم الإثنين، عن اتفاق تعاون مع رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان؛ بهدف تشكيل حكومة ومنع انتخابات رابعة.

وقال غانتس في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”اتفقنا على التعاون معًا لتشكيل حكومة تخرج إسرائيل من الوحل التي هي فيه، ومنع انتخابات رابعة، سنناقش التفاصيل لاحقًا وسنوجز مبادئ العمل المشترك“.

وجاء إعلان الاتفاق عقب اجتماع مشترك عقد بين غانتس وليبرمان، بعد قبول الأول بشكل مبدئي أمس الأحد شروطا حددها الأخير للانضمام للحكومة الإسرائيلية المقبلة، عقب إجراء انتخابات الكنيست الـ23.

وركزت شروط أفيغدور ليبرمان، الذي لم يصدر عنه أي تصريح بشأن الاتفاق الذي أعلن عنه غانتس، على قضايا ”اقتصادية واجتماعية“ داخلية، وليست ”سياسية وأمنية“ كما جرت العادة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية أمس الأحد عن ليبرمان اشتراطه نقل سلطات النقل العام والأعمال التجارية إلى الحكومة المحلية في أيام السبت، وإقرار قانون لتحويل الزواج المدني لأي حاخام، دون اقتصاره على حاخامات المدينة، إضافة إلى رفع معاشات المتقاعدين.

وحصل ليبرمان على 6 مقاعد في انتخابات الكنيست، وفق النتائج النهائية (غير الرسمية) للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية.

ووفق نتائج اللجنة، حصلت كتلة اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو على 58 مقعدًا من إجمالي 120 عدد مقاعد الكنيست، مقابل 55 لكتلة يسار- وسط بزعامة بيني غانتس.

وأظهرت النتائج أن حزب ”الليكود“ اليميني بقيادة نتنياهو حصل على 36 مقعدا، مقابل 33 مقعدًا لحزب ”أزرق أبيض“ الوسطي بقيادة غانتس، فيما حلت القائمة المشتركة (تحالف 4 أحزاب عربية) في الترتيب الثالث بحصولها على 15 مقعدًا.