ألمانيا تستقبل طالبي لجوء من أطفال مخيمات اليونان

قررت الحكومة الألمانية استقبال قسم من طالبي اللجوء من الأطفال وخاصة المحتاجين منهم للحماية في مخيمات اللاجئين في اليونان.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الإثنين، فإن ”قادة الأحزاب التي تشكل الحكومة برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، اتخذوا في اجتماع قرار استقبال قسم من طالبي اللجوء من الأطفال“.

وأضافت أن قادة الأحزاب أعربوا عن رغبتهم في تشكيل ”تحالف من المتطوعين“ ضمن الاتحاد الأوروبي لاستقبال الباحثين عن اللجوء من اليونان.

وأفادت بأن الحكومة الألمانية ترغب في مساعدة اليونان عبر استقبال ما بين 1000 و1500 طفل انقطعت بهم السبل في مختلف الجزر اليونانية.

وذكرت أنه يمكن اختيار الأطفال من الفئة العمرية ما دون الـ 14 عاما، والأطفال المرضى المحتاجين لعلاج فوري.

وفي تصريح لإذاعة ”دويتشلاند فونك“ أعربت رئيسة الحرب المسيحي الديموقراطي، أنغريت كرامب كارينباور، عن ثقتها بأن دولا أخرى بالاتحاد الأوروبي، سيحذون حذو ألمانيا في استقبال طالبي اللجوء من الأطفال في اليونان، ضمن ”تحالف المتطوعين“.