أردوغان يدعو اليونان للتخلص من ”عبء اللاجئين“ وتركهم لأوروبا

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليونان إلى ”فتح الأبواب“ أمام المهاجرين والسماح لهم بالانتقال إلى الاتحاد الأوروبي.

وكشف أردوغان في خطاب له بمدينة إسطنبول يوم الأحد، أنه سيلتقي بمسؤولين في الاتحاد الأوروبي الإثنين، لبحث قضايا الهجرة.

وأوضح أن تركيا لم تحصل على الدعم الذي توقعته من المجتمع الدولي فيما يتعلق باللاجئين، لكنه يأمل في التوصل إلى نتيجة مختلفة بعد محادثات الغد.

ووجه الرئيس التركي، في خطابه نداء إلى اليونان قال فيه: ”أناشدك.. افتحي الأبواب أيضا وتحرري من هذا العبء.. اتركيهم (المهاجرين) يذهبون إلى دول أوروبية أخرى“.