أفغانستان: إذا لم توقف طالبان عملياتها بنهاية الأسبوع سنبدأ بمهاجمتها

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توعد وزير الدفاع الأفغاني، يوم الأحد، بمهاجمة حركة طالبان إذا لم توقف الأخيرة هجماتها بنهاية الأسبوع الجاري. وقال أسد الله خالد في بيان: ”تبقى القوات الأفغانية في وضع الدفاع حتى نهاية الأسبوع وفق تعليمات الرئيس أشرف غني بسبب اتفاق السلام، لكن إذا لم توقف طالبان هجماتها بحلول نهاية الأسبوع، فتستهدف قواتنا العدو في أي مكان“.…