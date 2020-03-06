بسبب كورونا.. الأمم المتحدة تلغي اجتماعات مهمة قبل قمة المناخ

قالت مسؤولة الجمعة إن تفشي فيروس كورونا دفع الأمم المتحدة إلى إلغاء اجتماعات في بون بألمانيا وفي أماكن أخرى تمهد لقمة المناخ الحاسمة المقرر عقدها في جلاسجو في نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت باتريشيا إسبينوزا الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ”يهدف هذا الإجراء الاستثنائي إلى احتواء انتشار كوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد) وضمان صحة وسلامة المشاركين الذين يحضرون اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بون وأماكن أخرى“.

وقالت في بيان إن أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لن تعقد أي اجتماعات لمشاركين سواء في بون أو أماكن أخرى بين السادس من مارس آذار ونهاية أبريل نيسان.

ومن المتوقع أن تكون قمة جلاسجو في نوفمبر تشرين الثاني أهم جولات مفاوضات تغير المناخ منذ التوصل إلى اتفاق باريس للمناخ في عام 2015.