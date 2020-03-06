الإمارات ترصد 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في الإمارات ، السبت، عن رصدها 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم /COVID-19/ ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 45 حالة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“.

كما أعلنت الوزارة، عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد /COVID-19/ ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة من الجنسية الصينية، وتبلغ الحالة الأولى من العمر 38 عامًا والثانية لطفل يبلغ من العمر 10 وبذلك تعلن الوزارة اكتمال شفاء أول عائلة تم تشخيصها بالفيروس في الدولة ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات.

و ذكرت الوزارة أنها رصدت 13 إصابة جديدة بالفيروس من خلال الإبلاغ المبكر تعود لجنسيات مختلفة تضمنت شخصًا من كل من تايلاند، والصين، والمغرب، والهند، وشخصين من كل من السعودية، وأثيوبيا، وإيران، و3 أشخاص من الإمارات، وجميعها قادمة من الخارج، إلى جانب إصابتين من الإمارات ومصر تم رصدهما من خلال التقصي النشط والمستمر، حيث تم التعرف عليهما من خلال فحص المخالطين للإصابات التي أعلن عنها مسبقًا في سباق ”طواف الإمارات“.

كما تم حصر 5 حالات مخالطة لحالات مؤكدة ضمن برنامج التقصي النشط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالعزل الطبي لمنع سريان العدوى ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة للتأكد من خلوها من المرض وضمانًا لسلامة المجتمع.

وأكدت وزارة الصحة أنه منذ ظهور الفيروس في الصين تكاتفت جهود جميع الجهات المعنية في الدولة لرصده ومتابعته داخل الدولة والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بعدة إجراءات احترازية منها الكشف الحراري والفحوصات في منافذ الدولة، وعزل المصابين أو من يشتبه به عن أفراد المجتمع في غرف العزل الصحي التي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير المعتمدة بحسب إجراءات منظمة الصحة العالمية، وتتوافر بها جميع الاشتراطات الصحية والوقائية ويتم فيها اتباع جميع مبادئ التطهير والتعقيم المستمر لمكافحة العدوى، مشيرة إلى أن منشآت الحجر وغرف الحجر الصحي يشرف عليها طاقم طبي مؤهل ومدرب للتعامل مع الأمراض المعدية يعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالات من أي مضاعفات طبية وضمان استقرارها حتى تتماثل للشفاء التام.

ونصحت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية، والاطلاع على النشرات التوعوية المتوافرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

كما أوصت الوزارة والهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد بحماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدًا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.

كما ينصح الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس داعية الجمهور إلى تقصي المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب نشر الشائعات.