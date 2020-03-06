مصر تنفي حظر الإمارات دخول مواطنيها

نفت وزارة الهجرة المصرية، اليوم الجمعة، صدور قرار بحظر دخول المصريين إلى الإمارات، في ظل اتباع بعض الدول الخليجية إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، في بيان، إن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حظر الإمارات دخول المصريين إلى بلادها، عار تماما من الصحة، ويهدف إلى إثارة ذعر ومخاوف المواطنين فقط.

وأضافت مكرم، أن ”العلاقات المصرية الإماراتية ستظل قوية إلى أمد التاريخ“، موجهة رسالة إلى المصريين في الخارج بضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، والابتعاد عن مناطق انتشاره، وإبلاغ السلطات في حال التعرض لأي أعراض.

وكان مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات سيف السويدي، نفى ما تردد حول صدور قرار لشركات الطيران في الدولة، بمنع قبول حاملي الجنسية المصرية والمجنسين القادمين من مصر عن طريق نقاط وسيطة فرعية، حتى إشعار آخر؛ بسبب فيروس كورونا.