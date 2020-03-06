السعودية تعيد فتح الحرمين بعد التعقيم من ”كورونا“

أفادت قناة ”الإخبارية“ الرسمية السعودية، يوم الجمعة، بأن المملكة أعادت فتح المسجد الحرام في مدينة مكة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، بعد إغلاقهما لتعقيمهما بهدف وقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأبلغت السعودية عن رصد خمس حالات إصابة.

وقال الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن ”الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن تعقيم الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى إجراءات، مباركة، لأن خادم الحرمين وولي عهده يسعيان في تحقيق مصالح المسلمين والمعتمرين والزائرين بالدرجة الأولى“.

وأضاف السديس في مداخلة هاتفية مع قناة ”السعودية“ إن ”الإسلام حث على الاعتناء بمصالح العباد“، لافتا إلى أن ”الأوبئة والأمراض التي يبتلي بها الله عباده أمور طبيعية وينبغي على المسلم وقتها أن يتخذ الإجراءات والاحتياطات من انتشارها“.

وتابع أن ”أهم ما تعني به الدولة من وراء هذه الإجراءات صحة وسلامة قاصدي الحرمين وأن تكون البيئة سليمة وصحيحة ونقية ونموذجية واستثنائية“.

وأكد أن ”قرار تعليق العمرة والزيارة، مؤقت وليس دائما وهو ما تقتضيه المصالح الشرعية لعدم نشر الوباء“.

وأوضح السديس أنه ”تم منع النزول لصحن الطواف لإتاحة الفرصة للتطهير واتخاذ كافة الإجراءات بمنع الأطعمة والأشربة وزمزم والسجاد“، موضحًا أن ”المصلحة تقتضي هذا الأمر وكذلك سيحدث نفس الأمر في المسجد النبوي الشريف“.

وأهاب السديس ”بالجميع الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الاحترازية والتفاهم في تحقيقها“.

وكانت السلطات السعودية اتخذت إجراءات جديدة وصفت بالاستثنائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، تضمنت إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، وماء زمزم، والروضة الشريفة بالمسجد النبوي.