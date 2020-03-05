واشنطن تصف قرارا للجنائية الدولية بشأن التحقيق في جرائم الحرب بأفغانستان بـ“المتهور“

المصدر: أ ف ب

هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، ما وصفه بأنه ”قرار متهور“ صادر عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية بضرورة المضي في التحقيق في انتهاكات الحرب بأفغانستان، بما في ذلك أعمال وحشية يحتمل أن تكون القوات الأمريكية قد ارتكبتها.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي عقب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي: ”هذا عمل مذهل حقاً من جانب مؤسسة سياسية غير خاضعة للمساءلة وتدعي أنها هيئة قانونية“.

واستنكر الوزير الأمريكي القرار ”المتهور الذي يأتي بعد أيام قليلة من توقيع الولايات المتحدة اتفاق سلام تاريخياً بشأن أفغانستان، يمثل أفضل فرصة للسلام“.

وأضاف بومبيو: ”سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم مثول الأمريكيين أمام هذه الهيئة السياسية لهدف الانتقام السياسي“، ومن المتوقع الإعلان عن ذلك في الأسابيع المقبلة.

ويهدف التحقيق، الذي تسعى إليه المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة، إلى النظر ليس فقط في الجرائم المفترضة التي ارتكبها مقاتلو طالبان والوحدات الأفغانية الموالية للحكومة، ولكن أيضًا القوات الدولية، وضمنها القوات الأمريكية.

والمدعية العامة بنسودة مخولة أيضا بالتحقيق في مزاعم تعذيب مارسته عناصر جهاز الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) في أفغانستان.

والولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على ميثاق تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت واشنطن أعلنت فرض عقوبات غير مسبوقة على المحكمة الجنائية الدولية في منتصف شهر آذار/مارس من عام 2019، مع فرض قيود على التأشيرات لأي شخص ”مسؤول بشكل مباشر“ عن تحقيق محتمل ”يطال عناصر الجيش الأمريكي“.