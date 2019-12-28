ما حقيقة زيارة مايك بومبيو السرية إلى قاعدة عين الأسد غرب العراق؟‎

نفى الحشد العشائري في محافظة الأنبار، غرب العراق، اليوم السبت، زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى قاعدة عين الأسد، بشكل غير معلن.

وقال القيادي في الحشد قطري العبيدي خلال تصريح لوسائل إعلام محلية عراقية إن“الأنباء، التي تحدثت عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قاعدة عين الأسد، غير صحيحة، ولا توجد أي زيارة لأي مسؤول أمريكي إلى القاعدة“.

وأضاف العبيدي أنه ”بعد قصف القاعدة العسكرية في كركوك، ليلة الجمعة، اتخذت إجراءات أمنية مشددة في قاعدة عين الأسد، كما تم التشديد الجوي، لمراقبة الأجواء، فاعتبر البعض أن هبوط وإقلاع الطائرات زيارة لمسؤول أمريكي، والحقيقة أنها إجراءات أمنية احترازية“.

ونقلت وكالة ”مهر“ الإيرانية عن مصادر عراقية، في وقت سابق، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وصل إلى قاعدة عين الأسد التي تضم جنودًا أمريكيين.

وأفادت مصادر محلية، الجمعة، أن قاعدة ”كي وان“ العسكرية في محافظة كركوك تعرضت لهجوم بقذائف الهاون، وذلك بعد أيام على تمركز قوات أمريكية في القاعدة، فيما أكد مسؤولون أمريكيون أن متعاقدًا مدنيًا أمريكيًا لقي حتفه في الهجوم.

ويأتي ذلك، بعد سلسلة استهدافات متكررة، تعرضت لها القوات الأمريكية والعراقية بقذائف الهاون والصواريخ، فيما تشير أصابع الاتهام إلى فصائل الحشد الشعبي، التي هددت أكثر من مرة باستهداف القوات الأجنبية في العراق.