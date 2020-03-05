بوتين وأردوغان يبحثان في موسكو وقف إطلاق النار في إدلب السورية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن الوضع في سوريا يتطلب محادثات مباشرة بين روسيا وتركيا.

جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس التركي رجب الطيب أردوغان الذي بدأ الخميس زيارة إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص وقف محتمل لإطلاق النار في إدلب السورية التي تشهد مواجهة بين جيشي بلديهما في حرب أدت لنزوح نحو مليون شخص خلال 3 أشهر.

وقدم الرئيس بوتين خلال اللقاء تعازيه للرئيس التركي بسبب مقتل جنود أتراك في سوريا‎، وقال: إن الوضع في سوريا بحتاج إلى البحث حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث‎.

من جانبه أعرب الرئيس التركي لبوتين عن أمله في أن تسهم القرارات التي سيتمخض عنها الاجتماع في تهدئة الوضع في إدلب‎.

وقال إن العلاقات التركية الروسية الآن في ذروتها ونود أن تزداد متانة.

وكان مسؤول تركي قال في وقت سابق، إن من المرجح أن يتفق بوتين وأردوغان في نهاية المطاف على وقف إطلاق النار خلال اللقاء، وذلك بعد أسابيع فشلت فيها الطرق الدبلوماسية في وقف القتال بين تركيا ومقاتلي المعارضة السورية من جهة وقوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا من جهة أخرى.

وأضاف المسؤول أن ”الدبلوماسية السياسية ستكون أكثر حسما اليوم من الدبلوماسية العسكرية“.

وتدعم ضربات جوية روسية مساعي قوات الحكومة السورية لاستعادة آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة في شمال غرب البلاد.

وفجر ذلك ما تقول الأمم المتحدة إنه قد يكون أسوأ أزمة إنسانية تشهدها الحرب الدائرة منذ تسع سنوات التي دفعت الملايين للنزوح عن منازلهم وأدت لمقتل مئات الآلاف.