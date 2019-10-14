بالفيديو.. وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض

حطت قبل قليل، طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة السعودية الرياض، في مستهل زيارة رسمية، تعد الأولى لبوتين إلى المملكة منذ 12 عامًا، وتستمر حتى صباح غد الثلاثاء، وسط توترات إقليمية متصاعدة في المنطقة.

وبعد استقالبه في المطار من طرف أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، توجه موكب الرئيس الروسي مباشرة إلى قصر اليمامة؛ حيث استقبله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويتوقع أن يعقد الجانبان لقاءً لمناقشة بعض الملفات المدرجة على جدول الزيارة.

وفي الديوان الملكي؛ خصصت للرئيس الروسي مراسم استقبال استثنائية.

فيديو عاجل | مراسم استقبال استثنائية للرئيس الروسي في الديوان الملكي #الإخبارية #بوتين_في_الرياض pic.twitter.com/8pLHwqIPd8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 14, 2019

وفي وقت لاحق، سيعقد بوتين اجتماعا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ قبل أن تختتم الزيارة صباح غد بتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية تشمل التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري.