وزير الخارجية الفرنسي: لن نرضخ لابتزاز تركيا

المصدر: ا ف ب

أكد وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان اليوم الأربعاء أن أوروبا لن ”ترضخ للابتزاز“ الذي تمارسه تركيا في قضية الهجرة وستظل حدودها ”مغلقة“ أمام المهاجرين الذين ترسلهم أنقرة.

وقال أمام أعضاء الجمعية الوطنية: ”حدود اليونان ومنطقة شنغن مغلقة، وسنضمن بقاءها مغلقة“ رغم محاولات آلاف المهاجرين المتجمعين على الحدود التركية عبورها بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السماح لهم بالعبور إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف لودريان أن على أردوغان ”توضيح نواياه مع حلفائه في حلف شمال الأطلسي بدلا من المطالبة بالدعم بعد اتخاذه خطوة أحادية في سوريا“.

وتابع الوزير الفرنسي بقوله: ”نحتاج إلى إجراء مناقشة عامة صريحة وجدية مع تركيا لنعرف أين يقف كل طرف وأين تكمن مصالحنا المشتركة، وإلا لن نخرج من هذه“ الأزمة.