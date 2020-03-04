اليونان: المهاجرون يرشقون قواتنا بـ“قنابل غاز“ تركية

قالت اليونان، اليوم الأربعاء، إن المهاجرين الذين تجمعوا على الحدود يرشقون القوات اليونانية بـ“عبوات غاز مسيل للدموع“ تركية.

واتهم ستيليوس بيتساس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية، في مؤتمر صحفي، تركيا بنشر أخبار كاذبة تزعم أن قواتها المسلحة أصابت مهاجرين تجمعوا عند الحدود البرية.

وأشار إلى أن المهاجرين يرشقون القوات اليونانية بعبوات غاز مسيل للدموع يستخدمه الجيش التركي.‎

ونفت الحكومة اليونانية ”نفيا قاطعا“ إطلاق النار على مهاجرين على الحدود مع تركيا.

ورفعت تركيا، يوم الجمعة الماضي، قيودا مفروضة على المهاجرين الراغبين في الاتجاه نحو الاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب تكبدها خسائر عسكرية في شمال غرب سوريا.

وتقول الحكومة اليونانية إن 24 ألف شخص على الأقل منعوا من عبور الحدود التركية إلى اليونان منذ يوم السبت الماضي.