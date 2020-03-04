روسيا: تركيا لا تفي بشروط اتفاق إدلب في سوريا

اتهمت روسيا تركيا، اليوم الأربعاء، بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية، وبمساعدة المتشددين بدلا من ذلك.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قوله إن التحصينات ”الإرهابية“ اندمجت مع مواقع المراقبة التركية في إدلب؛ ما أدى إلى هجمات يومية على قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.

وتصاعدت حدة التوتر في إدلب أخيرا، بعد مقتل نحو 33 عنصرا من القوات التركية في غارة جوية سورية، بالتزامن مع هجمات لأنقرة في شمال غرب سوريا لصد قوات الحكومة السورية الساعية لاستعادة المنطقة التي تمثل آخر معقل لقوات المعارضة في البلاد.