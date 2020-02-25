قوات النظام السوري تستعيد السيطرة على كفرنبل في محافظة إدلب

المصدر: أ ف ب

استعادت قوات النظام السوري اليوم الثلاثاء، السيطرة على بلدة كفرنبل جنوب محافظة إدلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: إن قوات النظام ”واصلت قضم المناطق في ريف إدلب الجنوبي، بعد تمهيد بري وجوي، وتمكنت من السيطرة على بلدة كفرنبل، وسط قصف بري وجوي مكثف“، موضحا ”أنها تكون بذلك قد سيطرت على 19 قرية وبلدة في أقل من 48 ساعة“.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد المرصد بمقتل 19 مدنيا في قصف للنظام طاول مدينة ادلب وبلدتي بنش ومعرة مصرين اللتين تبعدان حوالى 55 كلم شمال كفرنبل.

وباتت كفرنبل تحت سيطرة المعارضة السورية العام 2012 بعد نحو عام من بدء الانتفاضة السلمية ضد النظام السوري والتي سرعان ما تعرضت للقمع.

وباتت قوات النظام تسيطر على نحو نصف محافظة إدلب التي شنت عليها في كانون الاول/ديسمبر هجوما واسع النطاق بإسناد جوي روسي.