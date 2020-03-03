المستشار النمساوي: تركيا تحاول ابتزاز أوروبا‎ بالمهاجرين

ندد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الثلاثاء، بما وصفها بمحاولة تركيا ”ابتزاز“ الاتحاد الأوروبي عبر فتح حدودها أمام آلاف اللاجئين الساعين للتوجّه إلى أوروبا.

وقال كورتز للصحافيين إن ما حصل يعد بمثابة ”هجوم تشنه تركيا على الاتحاد الأوروبي واليونان. اعتاد الناس الضغط على أوروبا“، مضيفا أن التكتل أمام ”امتحان“ بشأن إن كان بمقدوره حماية حدوده الخارجية.

وسبق أن دعا وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر دول الاتحاد إلى تنسيق الجهود لتأمين حدود الاتحاد الخارجية ومنع تكرار التدفق الجماعي للاجئين إلى أوروبا على غرار ما حدث في عام 2015.

وتجاهد دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، للتوصل إلى موقف موحد في مواجهة تركيا التي تقول إنها لن تلتزم باتفاقها مع الاتحاد الموقع في 2016 بعدما أدى تصعيد جديد في الحرب السورية إلى الدفع بموجة جديدة من المهاجرين إلى أراضيها.