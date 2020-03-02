استطلاعات الرأي تتوقع أن يعلن نتنياهو فوزه في الانتخابات

قال متحدث باسم حزب الليكود إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعلن فوزه في الانتخابات التي أجريت الاثنين بعد أن أشارت استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع إلى تحقيق حزبه تفوقا كبيرا.

وأضاف أن نتنياهو سيلقي ”خطاب الفوز“ في الساعة 21:45 بتوقيت جرينتش في تل أبيب.

وأشارت نتائج استطلاع أراء الناخبين التي بثتها ثلاث محطات تلفزيونية إلى حصول الليكود وأحزاب لها نفس توجهاته على 60 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا وهو ما يقل عن تحقيق أغلبية حاكمة. ومن المقرر إعلان النتائج الفعلية غدا الثلاثاء.