نتنياهو يتقدم على منافسيه في الانتخابات الإسرائيلية

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أظهرت نتائج عينات انتخابية تلفزيونية تقدم حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على منافسه حزب “ أزرق أبيض“ الوسطي. وقالت محطة التلفزة الإسرائيلية (13)، إن حزب الليكود بزعامة نتنياهو تقدم على حزب “ أزرق أبيض“ الوسطي بزعامة بيني غانتس، بحسب النتائج الأولية. وأدلى أصحاب حق الاقتراع بأصواتهم، اليوم الإثنين، لانتخاب البرلمان (الكنيست). وبحسب لجنة الانتخابات المركزية…