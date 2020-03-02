نتنياهو يتقدم على منافسيه في الانتخابات الإسرائيلية

أظهرت نتائج عينات انتخابية تلفزيونية تقدم حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على منافسه حزب “ أزرق أبيض“ الوسطي.
وقالت محطة التلفزة الإسرائيلية (13)، إن حزب الليكود بزعامة نتنياهو تقدم على حزب “ أزرق أبيض“ الوسطي بزعامة بيني غانتس، بحسب النتائج الأولية.
وأدلى أصحاب حق الاقتراع بأصواتهم، اليوم الإثنين، لانتخاب البرلمان (الكنيست).
وبحسب لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 6 ملايين و454 ألف إسرائيلي.
وهذه الانتخابات هي الثالثة التي تجري في غضون أقل من عام، بعد الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان، وسبتمبر/أيلول الماضيين.