 نتنياهو يتقدم على منافسيه في الانتخابات الإسرائيلية – إرم نيوز‬‎

نتنياهو يتقدم على منافسيه في الانتخابات الإسرائيلية

نتنياهو يتقدم على منافسيه في الانتخابات الإسرائيلية

المصدر: الأناضول

أظهرت نتائج عينات انتخابية تلفزيونية تقدم حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على منافسه حزب “ أزرق أبيض“ الوسطي.

وقالت محطة التلفزة الإسرائيلية (13)، إن حزب الليكود بزعامة نتنياهو تقدم على حزب “ أزرق أبيض“ الوسطي بزعامة بيني غانتس، بحسب النتائج الأولية.

وأدلى أصحاب حق الاقتراع بأصواتهم، اليوم الإثنين، لانتخاب البرلمان (الكنيست).

وبحسب لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 6 ملايين و454 ألف إسرائيلي.

وهذه الانتخابات هي الثالثة التي تجري في غضون أقل من عام، بعد الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان، وسبتمبر/أيلول الماضيين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
إسرائيل
الكنيست
انتخابات
بنيامين نتنياهو
بيني غانتس
تاغ
حزب الليكود
تاريخ النشر
تاريخ التحديث