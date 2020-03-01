ذعر من فيروس كورونا يتحول إلى قضية انتخابية في إسرائيل

تحول ذعر من فيروس كورونا في مركز تجاري إسرائيلي إلى خلاف سياسي، اليوم الأحد، عندما تبادل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيس ”بيني غانتس“ الاتهامات بنشر شائعات في محاولة لاجتذاب أصوات قبل يوم من انتخابات عامة تشهدها البلاد.

وقال شهود إن المتسوقين هرعوا إلى مغادرة الطوابق العليا للمركز التجاري في مدينة جيفاتاييم المتاخمة لـ“تل أبيب“ بعد أن جاء رجل إلى عيادة هناك يشكو من أنه مريض.

وقالت الشاهدة هيلا ماتيرني لموقع واي نت الإخباري:“سيطرت حالة هيستيرية كبيرة على الناس، وأخرجوني فعلًا من المركز التجاري، وقرروا إخلاء الطوابق العليا من مركز التسوق وقالوا إن هناك ضحية لفيروس كورونا“.

وقالت وزارة الصحة إنه يتم إجراء اختبارات للرجل الذي عاد إلى إسرائيل من الولايات المتحدة مرورًا في إيطاليا.

وأضافت أنه بإمكان المركز استئناف نشاطه كالمعتاد.

وزار غانتس القائد العسكري السابق المنتمي ليمين الوسط والمنافس الرئيس لنتنياهو المنتمي لليمين في الانتخابات التي ستُجرى، يوم الاثنين، المركز التجاري ، واتهم ”مروجي الدعاية“ من حزب ليكود الحاكم بالعمل على استغلال فيروس كورونا على الإنترنت.

وقال غانتس:“جيفاتاييم معقل لأزرق أبيض“، مشيرًا إلى الحزب الذي يتزعمه.

وأضاف أن نتنياهو“يعتزم تعطيل يوم الانتخابات بنشر الأخبار الكاذبة في أي مكان معروف بتأييد أزرق أبيض لتبقوا في بيوتكم“.

ورد نتنياهو بإعادة نشر تعليق لحزبه يصف غانتس بأنه ”يقول كلامًا فارغًا“.

وأعلنت إسرائيل عن 7 حالات إصابة بفيروس كورونا، وتحركت لمنع انتشار المرض بإعادة بعض الزائرين من بعض الدول المنكوبة، ونصحت مواطنيها بعدم السفر إلى الخارج.

وأشار استطلاع رأي أذاعت نتائجه القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية إلى أن 7% من الناخبين سيبقون في بيوتهم خشية إصابتهم بالمرض خلال الانتخابات.