إسرائيل تعاقب معتقلا فلسطينيا أنجب طفلة من ”نطفة مهربة“

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي فرضت العزل الانفرادي على معتقل فلسطيني، منذ أن أصبح أبا لطفلة من نطفة مهربة.

وذكرت الهيئة في بيان وصل ”إرم نيوز“ نسخة منه، ”إن إدارة معتقل جلبوع تواصل عزل الأسير وليد دقة (59 عاما) من بلدة باقة الغربية بالداخل المحتل، بأوضاع اعتقالية غاية في القسوة“.

وأوضحت أن إدارة المعتقل عزلت الأسير دقة (اعتُقل عام 1986 ومحكوم بالمؤبد 37 عاما)، الذي يعاني أوضاعا صحية سيئة، منذ إنجابه لطفلته من نطفة مهربة، بتاريخ 18 نوفمبر الماضي“.

ولفتت إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال تفرض ”إجراءات انتقامية“ ضد الأسرى الذين يقدمون على خوض تجربة ”تهريب النطف“، ”بالتضييق أو العزل أو زيادة فترات سجنهم، أو فرض غرامات مالية باهظة بحقهم، وصولا للانتقام من زوجاتهم بإخضاعهن لتفتيش شبه عار والتحقيق المهين“.

وترى إسرائيل في أطفال ”النطف المهربة“ أنهم ”غير شرعيين“، وعليه فإنها تحرمهم من حقهم في زيارة آبائهم داخل معتقلاتها.